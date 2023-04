DHB-Pokal: Flensburg holt Platz drei

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich beim Final Four um den DHB-Pokal den dritten Platz gesichert.

Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ließ Bundesliga-Rivale TBV Lemgo Lippe beim 28:23 (17:11) keine Chance und legte zugleich eine gelungene Generalprobe für die anstehende Viertelfinal-Entscheidung in der European League hin.

Mads Mensah Larsen und Johan Hansen waren am Sonntag vor 19.750 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Kölner Lanxess Arena mit je fünf Toren die besten Schützen der Flensburger.

Die Norddeutschen, die am Vortag überraschend deutlich mit 31:38 im Halbfinale gegen die Rhein-Neckar Löwen gescheitert waren, überspringen durch den Bronzerang die erste Runde des DHB-Pokals 2023/24 und sichern sich in eine Prämie in Höhe von 120.000 Euro.