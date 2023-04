Bei BVB-Irrsinn: Kabinen-Brandrede enthüllt!

Hoeneß: Haben uns in der Halbzeit "nicht zerfleischt“

In einer verrückten Partie spielen der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund 3:3. SPORT1 kennt Teile einer Kabinen-Ansprache.

Was für ein irrer Krimi in Stuttgart!

77 Minuten lang wähnte sich der BVB als sicherer Sieger und gab am Ende eine 2:0-Führung aus der Hand. In der siebten Minute der Nachspielzeit knallte Silas Katompa Mvumpa den Ball zum 3:3-Endstand in die Maschen.