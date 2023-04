Nächster Haaland-Rekord bei Citys Bayern-Generalprobe

Am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ist das Phänomen Haaland mit den Citizens zu Gast im Champions-League-Viertelfinalrückspiel bei Bayern München, im Hinspiel hatte das Guardiola-Team mit 3:0 die Oberhand behalten. John Stones (5.) brachte die spielfreudigen Gastgeber gegen Leicester in Führung, Haaland stellte mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins (13., Handelfmeter/25.) eine weitere Premier-League-Bestmarke ein: 32 Treffer waren in einer Saison mit 38 Spielen bislang nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18 gelungen.