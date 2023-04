Fan-Wut gegen BVB-Star Marco Reus: "Unwürdig"

Nach dem späten Gegentreffer zum 3:3 durch den VfB Stuttgart entlud sich bei vielen BVB-Fans in den sozialen Medien der Frust.

So monierten viele Beobachter, dass der Offensiv-Star beim finalen Stuttgarter Angriff, der zum Tor führte, in der Rückwärtsbewegung nur spaziert sei.

Reus „enttäuschend als Aushängeschild des Klubs“

„Reus hat heute in seinen wenigen Minuten gezeigt, warum man keinen neuen Vertrag mehr vergeben sollte. Keine Rückwärtsbewegung, fast Hände in den Taschen“, kommentierte ein Fan bei Twitter: „Auf solche Spieler kann man getrost verzichten. Egal ob Kapitän und was auch immer. Hier geht es nur um den Verein!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)