Premier League: Lautstarker Streit! Chelsea-Fans bepöbeln Klub-Boss

Es war die dritte Niederlage in Serie unter Interimstrainer Frank Lampard. Damit liegen die Blues auf einem enttäuschenden elften Platz in der Premier League .

Von einem Titel ist der Klub meilenweit entfernt. Denn auch in der Champions League gab es diese Woche ein 0:2 im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid.

Boehly legt sich mit Fans an

Der Geldgeber schaute sich die Partie gegen Brighton in einer Loge an der Stamford Bridge an und wurde lautstark attackiert.