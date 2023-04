FC Bayern: Bundesliga-Trainer adelt Tuchel

Vor dem Wiedersehen in der Fußball-Bundesliga hat Bo Svensson vom FSV Mainz 05 seinen Trainerkollegen Thomas Tuchel von Bayern München gedankt.

Vor dem Wiedersehen in der Bundesliga hat Bo Svensson vom FSV Mainz 05 seinen Trainerkollegen Thomas Tuchel von Bayern München für die gemeinsame Zeit gedankt.

„Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin“, sagte der 43-Jährige am Samstagabend im ZDF-Sportstudio . Tuchel, unter dem er fünf Jahre lang in Mainz spielte, sei für ihn „ein besonderer Trainer, ein besonderer Mensch“.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) kehrt Tuchel als neuer Bayern-Trainer an seine alte Wirkungsstätte nach Mainz zurück. „Es ist interessant zu sehen, wie er die Aufgabe in den Griff bekommt“, sagte Svensson über einen seiner erfolgreichsten Vorgänger.