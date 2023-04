Virkus über Kritik an Sommer: "Respektlos"

Roland Virkus nimmt Yann Sommer in Schutz © FIRO/FIRO/SID

Frankfurt am Main (SID) - Sportdirektor Roland Virkus von Borussia Mönchengladbach hat seinen ehemaligen Torhüter Yann Sommer nach der zuletzt aufkommenden Kritik in Schutz genommen. "Wie man mit ihm umgeht, finde ich respektlos", sagte Virkus: "Das man alles auf ihn ablädt, finde ich nicht ok. Es ist immer das Problem der Gesamtheit und nicht eines Einzelnen." Sommer war im Winter von den Fohlen zu Rekordmeister Bayern München gewechselt.