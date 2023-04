2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Hamburger SV, 2:0 (0:0)

Durch ein 2:0 holte sich der 1. FC Kaiserslautern in der Partie gegen den Hamburger SV drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FCK die Nase vorn. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. In der 66. Minute stellte Lautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Philipp Hercher und Terrence Boyd auf den Platz und ersetzten Nicolas de Preville und Kenny Prince Redondo. Nach 72 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Boyd erzielte vor 45.327 Zuschauern das 1:0. Beim 1. FC Kaiserslautern kam Aaron Opoku für Julian Niehues ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (85.). Kurz vor Ultimo war noch Opoku zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Mannschaft von Trainer Dirk Schuster verantwortlich (85.). Als der Unparteiische Willenborg (Osnabrück) die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.