Leeds - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2023 Leeds - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 17.04.2023

undefined © Andrey Yurlov / Shutterstock

Leeds - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Greift Liverpool noch einmal nach dem internationalen Geschäft?

Unser Leeds - Liverpool Tipp zum Premier League Spiel am 17.04.2023 lautet: Wenngleich Liverpool eine sehr durchwachsene Saison spielt, soll diese zumindest auf einem internationalen Platz beendet werden. Gegen Leeds bedarf es eines Sieges, um diesem Ziel näher zu kommen.

Die Peacocks mussten jüngst eine vernichtende Heimniederlage in Kauf nehmen. An der Elland Road setzte es gegen Crystal Palace eine deutliche 1:5-Klatsche. Dabei gingen die Hausherren sogar durch Patrick Bamford in Front, verloren aber nach dem Seitenwechsel den Faden und fingen sich im zweiten Durchgang vier Tore.

Jürgen Klopp und seine Elf zeigte im Spitzenspiel gegen die Gunners Nehmerqualitäten und egalisierte einen 0:2-Rückstand. Mohamed Salah und Joker Roberto Firmino sorgten für den Ausgleich. Hätte Stürmerstar Salah seinen Elfmeter nicht vergeben, wäre eventuell sogar ein nicht unverdienter Sieg drin gewesen.

Seit mehr als 22 Jahren haben die Reds nicht mehr an der Elland Road verloren. Eine Bilanz, die sich auch nach dem direkten Kräftemessen nicht ändern dürfte. Wir sehen die Gäste als Favoriten und tendieren zu einem knappen Auswärtssieg. Chillybets hält eine Quote in Höhe von 1,73 für diesen Spielausgang bereit.

Darum tippen wir bei Leeds vs Liverpool auf „Sieg Liverpool“:

Leeds gewann nur 2 der letzten 8 Premier-League-Heimspiele (3U, 3N).

Liverpool hat seit mehr als 22 Jahren nicht mehr in Leeds verloren (3S, 2U).

Die jüngsten 3 Triumphe der Reds an der Elland Road kamen ohne Gegentor zustande.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leeds vs Liverpool Quoten Analyse:

Der Abschluss des 31. Premier-League-Spieltags soll für die Reds zu einem Erfolgserlebnis führen. Anhand der Einschätzung der besten Wettanbieter am deutschen Markt lässt sich darauf schließen, dass die Gäste den Platz als Sieger verlassen. Die Bookies halten nämlich einen Auswärtssieg für sehr wahrscheinlich und bewerten diesen mit einer Leeds Liverpool Quote in Höhe von ca. 1,73.

Wer hingegen einen Heimsieg anvisiert, darf sich über einen deutlich höheren Wert freuen. Dieser bewegt sich zwischen 4,30 und 4,40.

Laut Buchmacher-Bewertung ist mit Toren zu rechnen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

Leeds vs Liverpool Prognose: „Brechen die Reds den Negativtrend?“

Die vergangenen Premier-League-Partien von Leeds lesen sich wie eine stetige Berg- und Talfahrt. Mal gewinnen „die Pfauen“, um prompt am folgenden Spieltag eine erneute Niederlage zu kassieren. Abgesehen von den beiden Erfolgen über Nottingham (2:1) und Wolverhampton (4:2) stehen zwei sehr deutliche Niederlagen gegen Arsenal (1:4) und Crystal Palace (1:5) zu Buche.

Vor allem defensiv gelang es dem neuen Trainer Javi Gracia nach wie vor nicht, für Stabilität zu sorgen. Nur eines der acht Pflichtspiele unter seiner Leitung wurde als „Clean Sheet“ bestritten. Satte 17 Gegentore fielen in den acht Begegnungen. Die Offensive kann diese Unzulänglichkeit bei weitem nicht kompensieren und blickt lediglich auf elf Tore.

Das Polster zur Abstiegszone ist auf zwei Zähler geschrumpft. Um nicht nach unten durchgereicht zu werden, sind die Peacocks gut beraten, gegen Liverpool zu liefern. Da nur eines der vergangenen drei Heimspiele gewonnen wurde, stehen die Chancen mehr schlecht als recht.

Liverpool bot jüngst gegen Tabellenführer Arsenal eine starke Vorstellung, ließ aber gute Chancen liegen. Dennoch dürfte das Remis Mut für die kommenden Aufgaben geben. Seit vier Premier-League-Spieltagen warten die Klopp-Schützlinge auf ein Erfolgserlebnis.

Leeds - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leeds: 1:5 Crystal Palace (PL, H), 2:1 Nottingham (PL, H), 1:4 Arsenal (PL, A), 4:2 Wolverhampton (PL, A), 2:2 Brighton (PL, H).

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Arsenal (PL, H), 0:0 Chelsea (PL, A), 1:4 Manchester City (PL, A), 0:1 Real Madrid (CL, A), 0:1 Bournemouth (PL, A).

Letzte 5 Spiele Leeds vs. Liverpool: 2:1 (PL, A), 0:6 (PL, A), 0:3 (PL, H), 1:1 (PL, H), 3:4 (PL, A).

Momentan belegen die Mannen aus dem Nordwesten Englands Rang 8 in der Tabelle. Der Rückstand zum Tabellensechsten Aston Villa und somit der Conference-League-Qualifikation bemisst drei Punkte. Da die Reds aus sämtlichen Wettbewerben ausgeschieden sind, liegt der Fokus auf der nationalen Liga.

In der Hinrunde unterlag die Klopp-Elf Leeds vor heimischer Kulisse unglücklich mit 1:2. Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Geschehen, präsentierten sich aber wie so oft in dieser Saison im Torabschluss zu harmlos.

Über die gesamte Spielzeit hinweg hat Liverpool die meisten Großchancen vergeben, 64 an der Zahl. Gegen Leeds muss die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor zurückkehren.

Unser Leeds - Liverpool Tipp: „Sieg Liverpool“

Ganze 15 Mal scheiterten die Reds am Aluminium. Nur Newcastle (18) und Aston Villa (16) nagelten das Leder öfter an den Pfosten oder die Latte.

Die Reds sind kein gern gesehener Gast an der Elland Road. Leeds konnte keines der jüngsten fünf Kräftemessen gewinnen (2U, 3N). Es ist davon auszugehen, dass Trainerfuchs Jürgen Klopp im offensiven 4-3-3 auflaufen lässt. Dabei agiert höchstwahrscheinlich Cody Gakpo vor den beiden Außen Diogo Jota und Mohamed Salah.

Leeds-Coach Gracia könnte mit einer Viererkette und davor mit Weston McKennie und Marc Roca auf der Doppel-Sechs für zusätzliche defensive Stabilität sorgen.