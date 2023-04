Nächste Tor-Show! Haaland knackt Salah-Rekord

Erling Haaland legt die nächste Rekord-Show in der Premier League hin. Der Norweger hat sogar noch massig Zeit, um die Bestmarke auszubauen.

Angeführt von Rekord-Torjäger Erling Haaland hat der englische Fußball-Meister Manchester City vier Tage vor dem entscheidenden Champions-League-Rückspiel gegen Bayern München seine Chancen im Titelrennen in der Premier League gewahrt.

Das 3:1 (3:0) gegen Leicester City war für Haaland und Co. der sechste Liga-Sieg nacheinander, damit sind die Skyblues vor dem zweiten Viertelfinal-Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen.

John Stones (5.) brachte die spielfreudigen Gastgeber in Führung, Haaland stellte mit seinem Doppelpack in Halbzeit eins (13., Handelfmeter/25.) eine weitere Premier-League-Bestmarke ein: 32 Treffer waren in einer Saison mit 38 Spielen bislang nur Liverpools Mohamed Salah 2017/18 gelungen.