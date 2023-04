Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jonas Hofmann sein Team in der 13. Minute. Kristijan Jakic musste nach nur 17 Minuten vom Platz, für ihn spielte Ansgar Knauff weiter. Mit der knappen Führung der Borussia pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit. Frankfurt drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Paxten Aaronson und Eric Junior Dina Ebimbe sorgen, die per Doppelwechsel für Rafael Santos Borré und Sebastian Rode auf das Spielfeld kamen (55.). Für den späten Ausgleich war Randal Kolo Muani verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Mit Hofmann und Ramy Bensebaini nahm Daniel Farke in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marvin Friedrich und Luca Netz. Am Ende trennten sich Eintracht Frankfurt und Gladbach schiedlich-friedlich.