Siebtes Spiel ohne Sieg: Frankfurts Negativserie geht weiter

Frankfurt am Main (SID) - Behäbig, ineffizient, ausgekontert: Die verunsicherte Eintracht aus Frankfurt steckt weiter in der Krise. Die Elf von Trainer Oliver Glasner kam gegen ein effektives Borussia Mönchengladbach nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und könnte am Sonntag erstmals seit Anfang Oktober aus den Europacupplätzen rutschen. Seit sieben Ligaspielen warten die Hessen auf einen Dreier, überhaupt gab es in der Rückrunde erst zwei Siege.