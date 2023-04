Legacy in Gefahr! NBA-Stars um Embiid, Harden, Jokic kämpfen um ihr Vermächtnis - wird LeBron zum GOAT?

In der NBA stehen die Playoffs an. Einige der Superstars brauchen dabei dringend einen Titel, um ihr Vermächtnis zu bewahren. Der Druck ist dementsprechend groß. Für LeBron James geht es sogar um noch mehr.

Am Samstag ist es endlich so weit, dann starten in den USA die NBA-Playoffs. 16 Teams kämpfen um die Meisterschaft in der besten Basketball-Liga der Welt.