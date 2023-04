Bundesliga: 1. FC Köln – 1. FSV Mainz 05, 1:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ludovic Ajorque sein Team in der 17. Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Dejan Ljubicic vollendete in der 51. Minute vor 50.000 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Wenig später kamen Marcus Ingvartsen und Aaron Martin Caricol per Doppelwechsel für Karim Onisiwo und Anthony Caci auf Seiten von Mainz ins Match (74.). Mit Linton Maina und Florian Kainz nahm Steffen Baumgart in der 85. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sargis Adamyan und Denis Huseinbasic. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz) trennten sich der 1. FC Köln und der 1. FSV Mainz 05 remis.