Last-Minute-Wahnsinn: BVB verschenkt Sieg in Stuttgart

Borussia Dortmund ist im Rennen um die Meisterschaft nach einer aberwitzigen Schlussphase folgenschwer gestolpert. Beim leidenschaftlich kämpfenden VfB Stuttgart, der ab der 39. Minute in Unterzahl spielen musste, verspielte der BVB beim 3:3 (2:0) einen sicher geglaubten Sieg. Nachdem die Dortmunder in der Nachspielzeit durch Giovanni Reyna (90.+2) wieder in Führung gegangen waren, glich Silas Katompa Mvumpa fünf Minuten später noch aus.