Bayern patzt nach Mané-Skandal gegen Hoffenheim - aber Dusel durch BVB-Drama

Der FC Bayern leistet sich nach einer turbulenten Woche auch in der Bundesliga einen Ausrutscher. Weil auch Verfolger Borussia Dortmund ausrutscht, hält sich der Schaden in Grenzen.

Der FC Bayern hat nach Mané-Skandal , ManCity-Klatsche und Pokal-Aus in der Bundesliga gepatzt - seinen Vorsprung an der Tabellenspitze aber dank eines BVB-Patzers gehalten.

Bayern: Pavard sorgt für Bundesliga-Rekord

In einer ersten Hälfte, in der sich Bayern schwer tat, sorgte wieder einmal ein Verteidiger für das 1:0: Benjamin Pavard durfte unter gütiger Hoffenheimer Mithilfe einen Schuss von Kingsley Coman am Fünfer stoppen und im Tor versenken (17.). Schon den Siegtreffer gegen Freiburg (1:0) hatte mit Matthijs de Ligt ein Abwehrspieler erzielt.