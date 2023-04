RB-Duo Werner und Nkunku wieder vereint! Leipzig festigt Champions-League-Rang

Die Sachsen haben mit einem 3:2-Heimerfolg (3:1) gegen den FCA in Sachen Champions-League-Qualifikation vorgelegt. Hinter den strauchelnden Bayern und dem BVB sind die Leipziger zumindest über Nacht wieder Deutschlands dritte Kraft.

Kevin Kampl (10.) und Werner (32./35.) drehten das Spiel für den DFB-Pokalsieger, der durch Arne Maier (5.) früh in Rückstand geraten war. Ruben Vargas (82.) gelang noch das Anschlusstor.

FCA-Star Maier schockt Leipzig früh

Doppelter Werner! RB dreht Rückstand

Wenig beeindruckt vom frühen Rückstand sprintete Werner am rechten Flügel bis zur Grundlinie und brachte den Ball scharf an den ersten Pfosten. RB-Routinier Kevin Kampl war zur Stelle und drückte das Leder zum 1:1-Ausgleich über die Linie (10.) - nicht einmal zehn Minuten waren gespielt

Zum 10. Mal in dieser Saison gelang den Augsburgern wie den Leipzigern ein Treffer in der Anfangsviertelstunde, hier sind in der Bundesliga nur die Bayern torgefährlicher.