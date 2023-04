3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – TSV 1860 München, 2:0 (1:0)

Wiesbaden kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen 1860. Auf dem Papier ging die SV Wehen Wiesbaden als Favorit ins Spiel gegen den TSV 1860 München – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte 1860 einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Die 6.519 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Gino Fechner brachte Wiesbaden bereits in der zehnten Minute in Front. Der TSV 1860 München glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Erbst (Gerlingen) beide Teams mit der knappen Führung für die SV Wehen Wiesbaden in die Kabinen. Markus Kauczinski setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Ivan Prtajin und Kianz Froese auf den Platz (67.). Maurizio Jacobacci wollte 1860 zu einem Ruck bewegen und so sollten Fynn Lakenmacher und Meris Skenderovic eingewechselt für Marcel Bär und Leandro Morgalla neue Impulse setzen (81.). Kurz vor Ultimo war noch Prtajin zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Wiesbaden verantwortlich (84.). Mit Brooklyn Ezeh und Johannes Wurtz nahm Markus Kauczinski in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Dennis Kempe und Suheyel Najar. Mit dem Ende der Spielzeit strich die SV Wehen Wiesbaden gegen den TSV 1860 München die volle Ausbeute ein.