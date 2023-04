FC Bayern stellt kuriosen Bundesliga-Rekord auf - schon am 28. Spieltag!

Schon früh in der Partie gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Bayern eine ungewöhnliche Bestmarke aufgestellt. Bereits am 28. Spieltag fällt der Bundesliga-Saison-Rekord.

Am 28. Spieltag stellte der Rekordmeister nämlich schon in der 17. Spielminute einen Bundesliga-Rekord auf.

Benjamin Pavard erzielte just in diesem Augenblick das 1:0 und damit das 52. Tor in der ersten Halbzeit in dieser Saison - so viele gab es noch nie.