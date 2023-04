Schach-WM: "Nepo" geht erneut in Führung

Schach-Großmeister Jan Nepomnjaschtschi hat bei der WM in Astana die Führung zurückerobert.

Nach der etwas überraschenden Niederlage vom Donnerstag schlug der 32 Jahre alte Russe am Samstag gegen den Chinesen Ding Liren eindrucksvoll zurück, holte sich im fünften Duell den zweiten Sieg und liegt nun mit 3:2 vorne. Für den WM-Titel sind 7,5 Punkte nötig.

"Nepo" hatte am Samstag mit weiß eröffnet und sich offenbar den richtigen Matchplan zurechtgelegt. Ähnlich wie in der zweiten Partie war der Chinese von Beginn an zur Reaktion gezwungen und fand keine Mittel, ein eigenes Spiel aufzuziehen. Nach 48 Zügen gab Ding auf - und der Punktgewinn für den russischen Finalisten von 2021 stand fest.