2. Liga: SC Paderborn 07 – FC Hansa Rostock, 3:0 (0:0)

Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Lukas Scherff von der Hansa den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Durchgang zwei lief Felix Platte anstelle von Dennis Srbeny für Paderborn auf. 12.456 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Elf von Lukas Kwasniok schlägt – bejubelten in der 48. Minute den Treffer von Maximilian Rohr zum 1:0. Mit einem Doppelwechsel wollte Rostock frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Alois Schwartz Morris Schröter und Simon Rhein für Kai Pröger und Lukas Fröde auf den Platz (70.). Florent Muslija trug sich in der 78. Spielminute in die Torschützenliste ein. Alois Schwartz wollte FC Hansa Rostock zu einem Ruck bewegen und so sollten John Verhoek und Nils Fröling eingewechselt für Lukas Hinterseer und Dennis Dressel neue Impulse setzen (79.). Den Vorsprung des SC Paderborn 07 ließ Platte in der 87. Minute anwachsen. Als Schiedsrichter Petersen (Stuttgart) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatte der SCP die drei Zähler unter Dach und Fach.