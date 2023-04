2. Liga: Holstein Kiel – 1. FC Nürnberg, 2:1 (2:0)

Am Samstag begrüßte Holstein Kiel den 1. FC Nürnberg. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten der Störche aus. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Kiel. Enger ging es kaum: Das Team von Marcel Rapp hatte sich im Hinspiel knapp mit 3:2 behauptet.

Das erste Tor des Spiels ging an den Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe des Club, denn Unglücksrabe Florian Flick beförderte den Ball ins eigene Netz (19.). Fabian Reese schoss die Kugel zum 2:0 für Holstein Kiel über die Linie (39.). Mit der Führung für die Störche ging es in die Kabine. In Durchgang zwei lief Felix Lohkemper anstelle von Christoph Daferner für Nürnberg auf. Wenig später kamen Nathaniel Brown und Tim Handwerker per Doppelwechsel für Jannes Horn und Jan Gyamerah auf Seiten der Elf von Dieter Hecking ins Match (61.). Lohkemper schoss für die Gäste in der 65. Minute das erste Tor. Mit Steven Skrzybski und Timo Becker nahm Marcel Rapp in der 72. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Finn Porath und Marvin Schulz. Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (74.) Obwohl Kiel nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der Club zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.