2. Liga: 1. FC Magdeburg – SV Sandhausen, 1:2 (0:1)

Dario Dumic brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Sandhausen für sich beanspruchte. Mit einem Wechsel – Philipp Ochs kam für Merveille Papela – startete die Mannschaft von Coach Gerhard Kleppinger in Durchgang zwei. Christian Titz von Magdeburg nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Leon Bell Bell blieb in der Kabine, für ihn kam Tatsuya Ito. Dumic schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). In der Schlussphase nahm Christian Titz noch einen Doppelwechsel vor. Für Jason Ceka und Mo El Hankouri kamen Kai Brünker und Maximilian Ullmann auf das Feld (76.). Cristiano Piccini witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den 1. FC Magdeburg ein (89.). Mit dem Schlusspfiff durch Referee Dr. Thomsen (Kleve) stand der Auswärtsdreier für den SV Sandhausen. Man hatte sich gegen Magdeburg durchgesetzt.