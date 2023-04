Sieg in Magdeburg: Sandhausen ergreift letzten Strohhalm

Die vierte Niederlage in Folge konnte er mit seinem Team abwenden. Insgesamt war der SVS neun Partien in Folge ohne Dreier geblieben. Der FCM verpasste die Chance, sich durch einen Sieg zunächst auf den elften Tabellenrang zu verbessern. Mit 32 Punkten sind die Sachsen-Anhaltiner, die in den letzten fünf Partien nur einmal verloren hatten, noch längst nicht gerettet. Dumic brachte die Gäste überraschend in Führung. Bis dahin hatte der FCM etliche Chancen herausgespielt.