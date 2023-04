Pep Guardiola: "Weiß nicht, was Haaland in Dortmund gemacht hat"

In der laufenden Spielzeit fiel der Superstar für nur vier Spiele aus, bei Borussia Dortmund verpasste er in der vergangenen Saison 16 Partien. „Ich weiß nicht, was er in Dortmund gemacht hat“, teilte City-Trainer Pep Guardiola einen kleinen Seitenhieb gegen den BVB aus. „Aber wir kümmern uns 24 Stunden um ihn.“