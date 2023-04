WEC: Horror-Crash! Rennwagen fliegt auf Tribüne

Am Wochenende finden auf dem Autodromo Internacional do Algarve die 6 Stunden von Portimao statt © Imago

Beim Training zur Porsche Sprint Challenge in Portimao kommt es zu einem Horror-Szenario. Ein Rennwagen fliegt von der Strecke ab.

Am Freitag kam es im Freien Training der Porsche Sprint Series im portugiesischen Portimao zu einem echten Horror-Szenario.

Auf dem Autódromo Internacional do Algarve, wo im Rahmenprogramm der Langstrecken-Weltmeisterschaft WEC am Wochenende die 6 Stunden von Portimao ausgetragen werden, flog Alex Areia mit seinem Porsche 911 GT3 Cup (991) in eine Zuschauertribüne.