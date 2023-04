Kunstturn-EM in Antalya: Bronze am Boden für Hosseini

Kunstturner Milan Hosseini hat bei den Europameisterschaften in Antalya am Boden die Bronzemedaille gewonnen.

Kunstturner Milan Hosseini hat bei den Europameisterschaften in Antalya am Boden die Bronzemedaille gewonnen. Der 21 Jahre alte Schüler aus Böckingen musste sich im Finale nur dem Briten Luke Whitehouse und Olympiasieger Artem Dolgopyat aus Israel geschlagen geben.

Bereits beim Weltcup-Turnier im Februar in Cottbus hatte der deutsche Meister am Boden an diesem Gerät den zweiten Platz belegt.