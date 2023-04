DHB Pokal: Wer gewinnt den Pokal?

TBV Lemgo geht als großer Außenseiter in das Final Four. In der Handball-Bundesliga stehen die Nordrhein-Westfahlen nur auf Platz 13. Lemgo weiß aber wie man den DHB-Pokal gewinnt, denn schon 2020 konnte man die Handball-Szene schocken und den Pokal überraschend gewinnen.