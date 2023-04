Anzeige

Bundesliga heute live: Bayern vs. Hoffenheim und Stuttgart vs. BVB - im TV, Stream, Ticker BVB lauert auf Bayern-Patzer

Chaos-Bayern mitten im Meisterkampf: „Jetzt oder nie für den BVB“

SPORT1

Am Samstagnachmittag rückt nach turbulenten Tagen wieder der Fußball in den Vordergrund. Ohne Sadio Mané wollen die Bayern auf Meisterkurs in der Bundesliga bleiben. Der BVB lauert im Fernduell.

Der Samstag hat es in sich! Am 28. Spieltag kommt es zum nächsten simultanen Fernduell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund.

Anzeige

Sowohl Dortmund als auch Bayern sind gegen Abstiegskandidaten gefordert. Der VfB Stuttgart empfängt Schwarzgelb um 15.30 Uhr, zeitgleich gastiert die TSG Hoffenheim in München. (Die Bundesliga-Konferenz im SPORT1-Liveticker)

Wie reagiert Bayern auf den Mané-Eklat?

Nach den zahlreichen Störgeräuschen der letzten Wochen stellte Trainer Thomas Tuchel vor der Partie klar: „Ich erwarte von mir und von jedem im Staff, dass wir die Mannschaft zu 100 Prozent optimal vorbereiten.“

Angreifer Sadio Mané wurde vom Rekordmeister mindestens für das Hoffenheim-Spiel suspendiert nach seinem Schlag gegen Sané. Die Personalsorgen werden damit immer größer: Auch Top-Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting fehlt dem FCB im Sturmzentrum.

Mit Gegner Hoffenheim kommt so etwas wie ein Lieblings-Heimgegner der Bayern. Die TSG gewann nur eines ihrer zwölf Gastspiele in der Allianz Arena. Allerdings haben die wiedererstarkten Kraichgauer mit zuletzt drei Siegen in Folge ordentlich Selbstvertrauen getankt.

BVB muss Hausaufgaben in Stuttgart erledigen

Nach kräftezehrenden Wochen konnte Edin Terzic sein Team mal wieder über eine ganze Woche auf ein Bundesliga-Spiel vorbereiten. Im Schatten der Bayern-Eskapaden will die Borussia zum Nutznießer werden und sich die Tabellenführung zurückholen.

Dafür ist ein Sieg in Stuttgart aber dringend erforderlich. In der Fremde tut sich der BVB durchaus schwer, verlor sechs seiner 14 Auswärtsspiele in dieser Saison.

Die jüngste Pleite in München (2:4) tat besonders weh, der VfB Stuttgart liegt Schwarzgelb aber deutlich besser: Zehn der letzten zwölf Bundesliga-Duelle mit dem VfB gingen an Dortmund, zuletzt gab es vier BVB-Siege in Serie.

Leipzig gegen Augsburg - Mainz in Köln

In Leipzig sind die Vorzeichen am Samstagnachmittag klar: RB Leipzig will seiner Favoritenrolle im eigenen Stadion gerecht werden und seinen vierten Tabellenplatz, der für die Champions League berechtigt, erfolgreich verteidigen.

Anzeige

Gegner Augsburg liegt dem Rose-Team, die letzte Pleite gegen den FCA gab es vor zwölf Pflichtspielen. Nach vier Spielen ohne Dreier sind die Gäste aus der Fuggerstadt wieder in den Abstiegskeller hineingerutscht.

Im vierten Nachmittagsspiel empfängt der 1. FC Köln den FSV Mainz zum Sorglos-Duell. Nach dem wichtigen Erfolg in Augsburg in der Vorwoche (3:1) ist Köln als Zwölfter erst einmal von den gröbsten Abstiegssorgen befreit.

Für den FSV Mainz ist das Thema Abstieg ohnehin erledigt: Mit 41 Punkten, von denen die Nullfünfer 21 in der Rückrunde holten, schielt Mainz sogar noch in Richtung internationales Geschäft. Nur zwei Punkte fehlen dem Team von Bo Svensson zu Platz sechs.

So können Sie die Bundesliga-Konferenz um 15.30 Uhr live verfolgen

TV: Sky

Stream: Sky