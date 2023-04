Watzke: Bellingham und Musiala haben Bundesliga-DNA

Wer Star-Power sehen will, muss dafür tief in die Tasche greifen.

Das gilt auch für die Fans der Bundesliga, erklärte nun Hans-Joachim Watzke. Als Beispiel führte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund den Transfer von Erling Haaland an, der den BVB im vergangenen Sommer für viel Geld nach England verlassen hatte.

„Wer fordert, Stars wie Haaland zu kaufen und zu halten, der muss auch wissen, dass dann zwangsläufig die Erlöse gesteigert werden müssten und dies wahrscheinlich auch eine deutliche Erhöhung - unter anderem - der Eintrittspreise nach sich ziehen würde“, sagte Watze im Interview mit der Welt am Sonntag , an dem auch Union Boss Dirk Zingler teilnahm.

Watzke: England-Fans kommen jetzt zu uns!

Watzke zog dabei einen krassen Vergleich zur deutlich finanzkräftigeren, aber auch teureren Premier League: „Inzwischen kommen übrigens mehrere hundert Fans aus England zu unseren Heimspielen. Flug plus Eintrittskarte - das ist in Deutschland für sie häufig günstiger als das Ticket alleine in der Premier League.“