Champions League: Wann schlägt die Zeit von Bayern-Juwel Mathys Tel?

Bayern-Juwel Mathys Tel bekommt in Manchester erneut keine Chance, sich auf großer Bühne zu beweisen. SPORT1-Experte Mario Basler fordert Einsatzzeiten für den Franzosen - doch der muss sich weiter gedulden.

Der 17-Jährige kam im vergangenen Sommer für mehr als 20 Millionen Ablöse von Stade Rennes zum FC Bayern. Der damalige Trainer Julian Nagelsmann kündigte das Sturmjuwel mit dem Ziel an, dass es „eines Tages 40 Tore pro Saison“ schießen solle und er Tel bereits in dieser Saison zehn Treffer zutraue.

Dass Tel einen ausgeprägten Torriecher hat, deutete er bereits in seinen sporadischen Einsätzen an. Vier Treffer in nur 305 Spielminuten sind für einen 17-Jährigen durchaus beachtlich - und dennoch ist Tel nach wie vor weit von der Stammelf entfernt.