Bundesliga: Wirbel um Twitter-Account von Manuel Gräfe - jetzt gibt es Klarheit

Gräfes-Schiedsrichterkritik: „Bald will den Job keiner mehr machen“

Das gab der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter in der Nacht auf Freitag selbst bekannt. „Bin im Urlaub und habe selten Empfang, aber ein Freund erreichte mich. Alles wieder clean!“, schrieb der 49-Jährige bei Twitter.

Gräfe nutzte seinen Twitter-Account in der Vergangenheit schon häufiger, um sich kritisch zu äußern. In seinen Posts beschränkte sich der einstige Spitzen-Referee aber stets auf die Einschätzung sportlicher Themen - insbesondere der Leistungen der Schiedsrichter in der Bundesliga.