Offiziell! NBA-Legende wegen Schießerei angeklagt

„Er (Kemp, Anm. d. Red.) ist zuversichtlich, dass die Jury, sobald sie von den Zeugen hört und die Beweise im Prozess sieht, zu dem Schluss kommen wird, dass er berechtigt war, sich an diesem Nachmittag zu verteidigen“, hieß es in der von Verteidiger Tim Leary verfassten Erklärung.

Anfang März kam es auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Tacoma aufgrund eines gestohlenen Handys zu einer Auseinandersetzung, in dessen Verlauf Schüsse abgefeuert wurden. Zwar habe es keine Verletzten gegeben, Kempf wurde in diesem Zusammenhang jedoch kurzzeitig von der Polizei in Gewahrsam genommen.