HBL will Sport-Veranstaltungen nachhaltiger gestalten

SID

Mit der Premiere des Final Four um den DHB-Pokal in Köln will die HBL auch einen Schritt zu mehr Umweltbewusstsein im Sport gehen.

Mit der Premiere des Final Four um den DHB-Pokal in Köln will die Handball Bundesliga (HBL) auch einen Schritt zu mehr Umweltbewusstsein im Sport gehen. „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz werden nicht nur den Sport, sondern jeden in Zukunft berühren. Wir wollen vor die Welle kommen“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID bei der Vorstellung eines neuen Nachhaltigkeitspartners (Danfoss).

Die HBL richtet das Finalturnier erstmals seit knapp 30 Jahren nicht mehr in Hamburg, sondern in der Lanxess Arena in Köln aus - laut Bohmann auch aufgrund von Umweltaspekten. "Das Thema Nachhaltigkeit, das die HBL schon verfolgt hat, bevor es zu einem Megatrend wurde und bei vielen unserer Sponsoringpartner Voraussetzung für ihr Engagement ist, kann in Köln besser als derzeit irgendwo anders umgesetzt werden. Hier werden wir mit vielen Neuerungen aufwarten und in den kommenden Jahren sehr viele Innovationen umsetzen", erklärte der HBL-Boss in der Handballwoche.

Sportlich erwartet der Ligachef zwei knappe Halbfinals: Am Samstag kämpfen die SG Flensburg-Handewitt gegen die Rhein-Neckar Löwen (16.10 Uhr/Sky und ARD) sowie der deutsche Meister SC Magdeburg gegen die Pokalexperten des TBV Lemgo Lippe (19.00 Uhr/Sky) um die begehrten Final-Tickets. Der Pokalsieger wird am Sonntag (15.40 Uhr/ARD und Sky) gekürt.