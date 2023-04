Struff freut sich auf die nächsten „Asche-Wochen“

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff zieht viel Zuversicht aus seinem Viertelfinal-Einzug beim ATP-Masters in Monte Carlo. „Ich bin sehr, sehr glücklich. Jetzt bin ich zurück in den Top 100, ich bin sehr happy damit. Ich freue mich auf die nächsten Asche-Wochen“, sagte Struff bei Sky.

Und die Aussichten auf weitere Verbesserungen in der Weltrangliste stehen gut. Weil Struff die vergangene Sandplatz-Saison verletzungsbedingt verpasste, kann er bei den anstehenden Turnieren wertvolle Punkte gutmachen. Als nächste Aufgabe steht für ihn das ATP-Turnier in München in der kommenden Woche an.