Darts: Clemens konnte WM-Auftritte noch nicht sacken lassen

„Wenn ich zum Fußballgucken ins Stadion oder in die Kneipe gehe, kommt es häufiger vor, dass ich dort Autogramme schreiben und Selfies machen muss. Das ist schon mehr geworden in letzter Zeit“, sagte Clemens in der deutschen Ausgabe des PLAYBOY .

Der 39-Jährige kann bislang nicht an seine starken Auftritte in London anknüpfen. Bei der WM war er erst am späteren Weltmeister Michael Smith gescheitert. In der Weltrangliste wird Clemens weiterhin auf dem 19. Platz geführt.