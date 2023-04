Bayern-Schreck Rodri: Salihamidzic und Neppe wollten ihn unbedingt!

Bayern wollte Rodri unbedingt

„Sie haben ihn lange beobachtet und auch konkrete Gespräche mit ihm geführt. Sie wollten ihn unbedingt“, erzählt SPORT1 -Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ .

Er berichtet außerdem von einer interessanten Beobachtung im Juli 2022 bei der USA-Reise der Münchner: „Die Bayern haben damals ein Testspiel gegen City bestritten, am Vortag haben beide Mannschaften zeitgleich im Stadion trainiert.“

Rodri und Neppe, so der Bayern-Reporter weiter, hätten sich dort wiedergesehen, herzlich umarmt und einige Minuten miteinander gesprochen.

Guardiola und Manchester City schnappen sich Wunschspieler

Man kennt sich, man schätzt sich! Bitter für Neppe und Co.: Knapp neun Monate später wurde ausgerechnet aus dem einstigen Wunschspieler der große Bayern-Schreck!

Bayern schaut in die Röhre

Doch am Ende schlug das Pendel in Richtung Guardiola aus, die Citizens zogen die Ausstiegsklausel von 70 Millionen Euro - und die Münchner schauten in die Röhre.