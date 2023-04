Eishockey-Frauen nach herber Pleite gegen Finnland WM-Siebte

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) verlor zum Auftakt der Platzierungsrunde in Brampton trotz einer zumindest anfangs couragierten Leistung gegen Finnland 2:8 (1:1, 1:3, 0:4) und belegt damit in der Endabrechnung Platz sieben.

Deutschland verspielt Führung

Dabei befand sich das Team von Bundestrainer Thomas Schäder 25 Minuten lang auf einem guten Weg. Sonja Weidenfeller brachte ihre Mannschaft in der elften Minute in Überzahl in Führung, nach dem zwischenzeitlichen 1:2 glich Theresa Wagner in der 22. Minute wieder aus.