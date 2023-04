Blut, Patzer, Traumtore! Schalke und Hertha liefern sich irren Abstiegskracher

Schalke feiert einen erleichternden Sieg gegen die Hertha im Kellerduell der Bundesliga. Dabei sorgten sieben Tore, zwei Wechsel in der ersten Halbzeit und eine kuriose Verletzung kurz vor Schluss für eine packende Partie.

Mit einem 5:2-Sieg in der heimischen Veltins-Arena setzten sich die Gelsenkirchener in einem fulminanten Kellerduell gegen die Gäste der Hertha aus Berlin durch. Mit diesem wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gaben die Schalker die Rote Laterne der Bundesliga an die Hertha weiter und sprangen selbst, zumindest vorübergehend, vor die Stuttgarter auf den Relegationsrang.