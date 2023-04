Anzeige

Lautern vs. HSV: Betzenberg-Highlight vor 50.000 - viel mehr geht nicht! Ein Highlight vor knapp 50.000!

Irrste Nachspielzeit des Jahres! Der Betze-Wahnsinn im Video

Markus Höhner

Der 1. FC Kaiserslautern und der Hamburger SV treffen am 28. Spieltag auf dem Betzenberg aufeinander. In dem traditionsreichen Duell geht es für den HSV darum, weiter auf Aufstiegskurs zu bleiben. Die Mannschaft von Dirk Schuster wird aber den Rot-Hosen einen echten Kampf liefern.

Jetzt beginnt die heiße Phase in der 2. Liga!

Nur noch sieben Spiele sind zu spielen. Der HSV hat sich gegen Hannover nach anfänglichen Schwierigkeiten regelrecht freigestrampelt und reist nun nach dem fetten 6:1 mit ganz viel Selbstvertrauen nach Kaiserslautern.

Ausverkauft! Knapp 50.000 Fans werden dort live dabei sein und uns erwartet ein atmosphärisches Saisonhighlight. Schon das Hinspiel war in dieser Hinsicht ein Spektakel, als 10.000 Lautrer in Hamburg eine ganz große Fußball-Party feierten. Am Ende stand es 1:1.

Beim HSV ist die Laune gut, denn dank des eigenen Hannover-Hammers, aber eben auch dank freundlicher Hilfe des Rivalen aus St. Pauli, sind die Hanseaten zurück auf einem direkten Aufstiegsplatz.

St. Pauli als Gefahr für den HSV-Aufstieg?

Der zehnte Sieg im zehnten Spiel unter Fabian Hürzeler war aber von den Kiezkickern nicht als nette Hilfe für den Stadtrivalen angedacht, sondern primär als nächster Schritt auf der eigenen wundervollen Reise vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten.

Und so muss auch der HSV realisieren, dass der nette Nachbar zwar einerseits kurzfristige Schützenhilfe betrieb, sich aber andererseits selbst als vierte Kraft im Aufstiegskampf definitiv und endgültig angemeldet hat.

Und so warten sie jetzt am Millerntor nur darauf, dass der HSV vor dem nächste Woche anstehenden Hamburger Derby in Kaiserslautern zumindest irgendwas liegen lässt.

HSV im Topspiel zu Gast beim FCK

Die Rothosen zu Gast bei den Roten Teufeln - und das unter Flutlicht im Topspiel am Samstagabend!

Das ist wohl die Paarung, auf die ich zu Saisonbeginn als allererstes geschaut habe und ziemlich happy bin, nach dem Hinspiel nun auch das Rückspiel kommentieren zu dürfen.

Reporterherz, was willst Du mehr!?

Zwei Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga mit zusammen zehn Meistertiteln, fünf Pokalsiegen und jeder Menge Europacup-Geschichte im Gepäck als Traditions-Topspiel live auf SPORT1!

Mythos Betzenberg lebt wieder

Und sportlich spannend ist es eben auch: Der FCK hat zwar in den letzten Wochen die Erfolgsserie mit der eventuellen Aussicht auf höchste Ambitionen ein wenig einreißen lassen, schaut aber trotzdem auf eine insgesamt tolle Spielzeit als Aufsteiger und darf auch nur das als positives Saisonfazit für sich selbst gelten lassen.

Hinzu kommt, dass der Betze wieder ein echter Betze ist! Kaiserslautern ist wieder heimstark und die Gegner fahren wieder mit Respekt den Hügel hoch. Der FCK ist seit einem halben Jahr zuhause unbesiegt.

Und so weiß auch der HSV, was ihn am Samstag im Topspiel unter Flutlicht vor knapp 50.000 hoch oben auf dem Betzenberg erwartet.