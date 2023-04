3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SG Dynamo Dresden, 2:0 (2:0)

Adriano Grimaldi versenkte die Kugel zum 1:0 (28.). Die 15.468 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Richard Neudecker noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht von Saarbrücken (45.). Mit der Führung für die Elf von Rüdiger Ziehl ging es in die Kabine. Mit einem Wechsel – Jakob Lemmer kam für Dennis Borkowski – startete Dresden in Durchgang zwei. Diese Karte hätte er sich gern gespart: Gelb-Rot für Niklas Hauptmann vom Gast in der 92. Minute. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der 1. FC Saarbrücken bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.