2. Liga: Regensburg verliert in Fürth

Julian Green (66.) per Handelfmeter und Dickson Abiama (77.) nahmen den Gästen die Chance auf wertvolle Zähler im Kampf um den Klassenerhalt, Prince Osei Owusu (48.) hatte Regensburg in Führung gebracht. Das Kleeblatt hat mit nun 36 Punkten beste Chancen, den Ligaverbleib vorzeitig zu sichern. Hansa Rostock könnte indes den Jahn mit einem Sieg am Samstagnachmittag (13.00 Uhr/Sky) beim SC Paderborn sogar auf Abstiegsplatz 17 verdrängen.