2. Bundesliga: Heidenheim dank Kleindienst-Treffer vorbei am HSV, Regensburg gewinnt

Mit einem ungefährdeten Sieg rückt der FC Heidenheim vorübergehend an den Hanseaten vorbei. Dabei baut die Mannschaft eine Liga-Bestmarke aus - und kann sich abermals auf ihren Torjäger verlassen.

Heidenheim setzt den HSV unter Druck! Mit einem 3:0-Sieg am 28. Spieltag der 2. Bundesliga zieht der FC Heidenheim zumindest zeitweise am Hamburger SV in der Tabelle vorbei und erobert selbst einen direkten Aufstiegsrang.