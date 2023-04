Anzeige

Bundesliga: Böse Omen für Schalke, Bayern vor ungewöhnlichem Rekord: Fakten zum 28. Spieltag Böse Omen für Schalke

Abstiegskrimi gegen Hertha: „Pendel schlägt heute eher für Schalke aus“

Udo Muras

Das Kellerduell Schalke - Hertha eröffnet den 28. Spieltag. Am Samstag schaut alles gebannt auf den FC Bayern. Finden Können die Münchner nach dem Debakel gegen Manchester City gegen Hoffenheim wieder in die Spur? Die spannendsten Statistiken vor dem 28. Spieltag.

Der Freitag sieht ein echtes Kellerderby. In den vergangenen fünf Duellen zwischen dem 18. und dem 17. blieb der jeweilige Gastgeber sieglos. Weitere schlechte Omen für die Schalker: die letzten drei Duelle mit Hertha wurden verloren und freitags sind die „Knappen“ sechs Spiele sieglos. Doch von den letzten 13 Heimspielen gegen die Berliner wurden elf gewonnen.

In der Gesamtbilanz (35-13-27) führt Schalke, zu Hause sogar deutlich (24-8-5), im April herrscht Gleichstand (4-1-4). Unentschieden gab es seit 13 Duellen nicht. Schalke ist auch in der Heimtabelle Letzter, Hertha ist die schwächste Auswärtsmannschaft (neun Spiele sieglos). Während Schalke Letzter in der Tabelle der 1. Halbzeit ist, ist keiner nach der Pause schwächer als Hertha. Ein würdiges Kellerderby…

Mit gemischten Gefühlen reisen die Hoffenheimer nach München. Profitieren Sie von der Ergebniskrise der Bayern oder werden sie Opfer ihrer Wut über das drohende Aus in der Champions League?

Gegen Bayern kassierten sie jedenfalls ihre beiden höchsten Bundesliganiederlagen: 1:7 in München (2012) und 0:6 zu Hause (2020). In München gab es für die TSG nur einen Sieg (2:1 im Oktober 2019), bei zwei Remis und elf Niederlagen.

Die Bayern schenkten ihren Fans in diesem Duell zu Hause immer Tore. Trainer Tuchels Bilanz gegen die TSG ist stark (8-5-1), Kollege Matarazzo dagegen wartet noch auf einen Sieg gegen Bayern (0-2-3), strebt aber nun einen kuriosen Rekord an: bereits im vergangenen September erbeutete er dort mit Stuttgart einen Punkt (2:2).

Als fünfter Trainer der Bundesligageschichte darf er nun zum zweiten Mal innerhalb einer Saison bei den Bayern antreten, ungeschlagen blieb keiner der Vorgänger.

Die Bayern haben auch einen Rekord im Visier: mit nur einem Tor vor der Pause würden sie bereits ihren Bundesligarekord von 2020/21 einstellen, als sie 51 Treffer in der ersten Hälfte schossen. Vielleicht ja durch ein Tor von Jubilar Serge Gnabry, der gegen seinen Ex-Klub vor dem 150. Bundesligaeinsatz für Bayern steht? Die Bayern sind 20 Heimspiele ungeschlagen, die TSG kommt mit der Saisonrekordserie von drei Siegen nach München,

Die historische Bilanz stützt die Favoritenrolle von RB, das gegen Augsburg zwölf Pflichtspiele ungeschlagen ist, zehn davon in der Bundesliga. Die letzte Niederlage gab es im September 2017 (0:1 in Augsburg), zu Hause verlor man nur zwei Pokalspiele (2011 und 2013), als Leipzig noch nicht erstklassig war. In der Bundesliga war Augsburg in Leipzig nur ein Punkt vergönnt, bei fünf Niederlagen, im Schnitt schoss der FCA dort nur ein halbes Tor.

Im Hinspiel reichten selbst drei nicht zu einem Sieg, erst zum zweiten Mal in der Bundesliga verspielte der FCA eine 3:0-Führung (3:3). Leipzig hat diese Saison neun der letzten zwölf Heimspiele gewonnen und an einem 28. Spieltag seit dem Aufstieg 2016 nie verloren (5-1-0), die Gäste warten seit neun Spielen auf den vierten Auswärtssieg.

Das Hinspiel bescherte Mainz die Einstellung des Rekordsiegs im Oberhaus (5:0), für Köln war es die höchste Saisonniederlage. In Köln konnte Mainz zwar erst einmal gewinnen (3:2 im April 2011 vor leeren Rängen), verlor aber nur zwei der letzten acht Gastspiele. Die Gesamtbilanz (7-7-9) spricht für Mainz, gegen das auch FC-Coach Steffen Baumgart meist verlor (1-1-3). Nun droht das vierte Heimspiel in Folge ohne Sieg, es wäre ein Novum unter Baumgart.

Die Mainzer dagegen visieren nach acht Spielen ohne Niederlage die Einstellung des Vereinsrekords von 2020/21 an, damals waren es neun Spiele in einer Saison. Schießen sie ein Tor, haben sie einen anderen Vereinsrekord sicher: 14 Spiele in Folge trafen sie nie in der Bundesliga, in der Kapitän Stefan Bell zum 250. Mal auflaufen könnte.

Mit einem Sieg könnte der VfB die Bilanz der Bundesligagründungsmitglieder (40-24-41) ausgleichen, seit dem 5:0 im Hinspiel führt der BVB wieder knapp. Es war der vierte Sieg in Folge gegen die Schwaben und der siebte in den vergangenen acht Duellen. Auch in Stuttgart gewann der BVB sieben der letzten acht Gastspiele. Ein Unentschieden bot das Duell seit zwölf Spielen nicht, 16 Mal in Folge fielen mindestens zwei Tore.

Der neue VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hofft auf seinen ersten Sieg gegen Borussia im fünften Anlauf (0-1-3), dann wäre er der erste seit Jogi Löw 1996, der dort mit drei Pflichtspielsiegen startete. Kollege Terzic gewann seine beiden Duelle mit dem VfB und coacht die beste Rückrundenmannschaft, während Stuttgart Letzter der Rückrunde ist.

Borussias Kapitän Marco Reus steht vor seinem 200. Bundesligasieg und würde mit dem nächsten Tor Klub-Legende Lothar Emmerich in der Vereinswertung einholen, der mit 115 Treffern Dritter ist. Gregor Kobel steht vor seinem 100. Bundesligaeinsatz, davon genau 50 für den BVB.

In dieser Paarung kann man kaum von einem Heimvorteil sprechen, in den vergangenen neun Spielzeiten gab es nur fünf Heimsiege. Der letzte Heimsieg der Eintracht datiert vom 26. Januar 2018 (2:0). Aber ihr Trainer Oliver Glasner ist gegen Borussia fünf Spiele ungeschlagen. Seine Eintracht hat die übliche Frühjahrkrise, ist sechs Spiele sieglos (Saisonrekord), immerhin gab es seit fünf Heimspielen keine Niederlage.

Borussia gehört zu den Teams mit den wenigsten Auswärtssiegen (einen) und seit drei Gastspielen ist sie torlos – wie zuletzt im Herbst 2016. Eintracht-Kapitän Sebastian Rode hofft auf seinen 100. Bundesligasieg, Kevin Trapp holt mit seinem 229. Einsatz für die Hessen Oka Nikolov ein. Nur ein Eintracht-Torhüter hatte mehr Bundesligaspiele – Peter Kunter (234).

Seit vier Heimspielen ist Werder gegen Freiburg ungeschlagen, darunter drei Unentschieden. Der bisher letzte Heimsieg datiert vom 13. April 2019 (2:1), es war eines der torreicheren Duelle – in den letzten neun fielen im Schnitt nur 1,66 Treffer. Gutes Omen für den Aufsteiger, der noch Punkte für den Klassenerhalt braucht: im April gab es fünf Siege und ein Remis gegen den SC – und keine Pleite.

Platzverweise gingen in Bremen nur an die Gäste (7x), deren Trainer Christian Streich dort eine positive Bilanz hat (2-5-1). Aktuell ist Werder fünf Spiele sieglos, Freiburg drei. Die Bremer haben die meisten Heimniederlagen (8) und von den letzten 13 Sonntagspielen nur eines gewonnen. Freiburg ist auswärts dreimal und sonntags sechsmal ungeschlagen und steht erneut vor dem Doppeljubiläum: fällt das 1000. Tor, kann es auch was mit dem 250. Bundesligasieg werden.

Obwohl sie sich in der Bundesliga erst dreimal trafen, kommt es Sonntag schon zum 25. Pflichtspiel – dank langer gemeinsamer Zweitligazeiten. Bemerkenswert: Tore fielen immer! In Berlin gab es noch kein Unentschieden (9-0-2), die einzigen VfL-Siege (2010 und 2013) fielen in die 2. Liga. In der Bundesliga gewann Union im Vorjahr beide Duelle, das Hinspiel ging im Herbst an Bochum (2:1). Union ist Dritter von oben und träumt von der Champions League, der VfL ist Drittletzter.

Union ist 19 Heimspiele ungeschlagen und seit vier ohne Gegentor, fünf wären Vereinsrekord – dann wäre auch der 200. Bundesligapunkt eingefahren. Das erste Union-Tor wäre zugleich das 2000. Bochumer Gegentor in der Bundesliga. Sollte es Union in Führung bringen, ist der Sieg fast sicher, denn der VfL verlor die letzten 18 Bundesligaspiele, in denen er irgendwann zurücklag.

Union hat zu Hause die wenigsten Gegentore, Bochum auswärts und insgesamt die meisten. Aber der VfL ist auch zwei Auswärtsspiele ungeschlagen, was Rekord ist seit dem Aufstieg 2021.

Noch ein Duell mit Heimnachteil – 13mal in Folge konnten die jeweiligen Gastgeber nicht gewinnen, darunter waren neun Niederlagen. In Wolfsburg ist die VfL-Bilanz zwar noch positiv (14-2-9), doch seit über sieben Jahren (31.10.2015) konnten sie Bayer nicht mehr schlagen, selbst das letzte Tor liegt fünf Jahre zurück – oder sechs Stunden Spielzeit.