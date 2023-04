EuroLeague: "Ein Jahr Essen und Bier" - Irres Versprechen an den FC Bayern

Der FC Bayern tritt gegen Zalgiris Kaunas zum eigentlich bedeutungslosen letzten Spiel in der EuroLeague an. Doch die Münchner erfahren plötzlich eine Riesen-Unterstützung aus Spanien.

Am Freitagabend empfangen die Bayern im abschließenden Heimspiel im Audi Dome Zalgiris Kaunas . Bei einem Sieg beendet München die Saison auf Rang 15, bei einer Niederlage fällt das Team auf den 16. Platz zurück.

Das ist aber nur eine Randnotiz. Richtig spannend wird es erst beim Blick auf die Gäste aus Litauen. Mit einem Sieg würde Zalgiris Rang acht wahren und in die Playoffs einziehen .

Bei einer Niederlage beenden sie die Saison auf dem undankbaren neunten Platz und Saski Baskonia, die bereits ihre letzte Partie bestritten haben, würde es doch noch in die Playoffs schaffen.

EuroLeague: Spanische Fans drücken Bayern die Daumen

Grund genug für die Fans des Klubs aus dem spanischen Vitoria-Gasteiz, den FC Bayern so richtig heiß zu machen. Auf Twitter teilten die Münchner eine Zusammenstellung von Wünschen der baskischen Anhänger.

So versprach ein Twitter-Nutzer den Bayern bei einem Sieg „ein Jahr lang kostenloses Essen und Bier“ in Vitoria. Andere Fans von Saski Baskonia änderten ihr Profilbild zum Logo des FC Bayern oder fügten Deutschland-Fahnen in ihr Profil ein.