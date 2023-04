Nie wieder FC Bayern? Wie Sabitzer bei Manchester United gefeiert wird

So plant Sabitzer seine Zukunft bei United

Der Österreicher lauerte an der gegnerischen Strafraumgrenze zwischen den Verteidigern des FC Sevilla und wartete auf den tödlichen Pass. Bruno Fernandes bediente seinen Teamkollegen, Sabitzer nahm den Ball mit rechts an, schloss direkt mit links ab - 1:0!

Der Österreicher erzielte in der 14. Minute des Viertelfinal-Hinspiels in der Europa League zwischen Manchester United und Sevilla den Führungstreffer für seine Red Devils, die Leihgabe des FC Bayern agierte dabei im Stile eines Top-Stürmers.

Sabitzer: Lichtblick bei Manchester United

Dieser machte sich auch beim zweiten Treffer rund sieben Minuten später bezahlt: Bei einem Konter rannte Sabitzer in vorderster Linie mit seinen Teamkollegen nach vorne und stand nach einem Traumpass von Anthony Martial allein vor Sevilla-Keeper Bono. Wieder blieb er mit seinem eigentlich schwächeren linken Fuß eiskalt.

Sabitzer war der Lichtblick in einem alles in allem verkorksten Abend des englischen Rekordmeisters. Mit zwei späten Eigentoren verspielte die Elf von ten Hag die gute Ausgangsposition und reist mit einem 2:2 am kommenden Donnerstag nach Andalusien.