PSG: Jetzt spricht Galtier! Trainer wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe Rassismus-Vorwürfe: Galtier spricht!

Nach Ansage von PSG-Boss: "Auch ich bin betroffen"

SPORT1

Christophe Galtier nimmt auf einer Pressekonferenz Stellung zu den Vorwürfen um seine Person. Der PSG-Coach wird deutlich - und kündigt Konsequenzen an.

Christophe Galtier wehrt sich!

Der Trainer von Paris Saint-Germain hat Stellung zu den Rassismus-Vorwürfen um seine Person genommen – und diese vehement von sich gewiesen.

„Wie viele von Ihnen bin ich zutiefst schockiert über die Äußerungen, die gemacht wurden. Sie treffen mich in meinem tiefsten Inneren“, erklärte der 56-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spitzenspiel der Pariser in der Ligue 1 gegen den Zweiten RC Lens.

Am Mittwoch hatte RMC Sport berichtet, Galtier soll als Trainer von OGC Nizza in der vergangenen Saison seine eigenen Spieler rassistisch beleidigt haben. Die Vorwürfe sollen von seinem damaligen Sportdirektor Julien Fournier stammen, der deshalb im vergangenen Jahr eine Mail an die Besitzer des Klubs geschickt haben soll.

Galtier schaltet Anwalt ein

Der PSG-Trainer bekam daraufhin Morddrohungen und kündigte an, gegen die Berichte vorzugehen.

Galtier sei in einer gemischten Gesellschaft erzogen worden, „in der die Werte des Teilens und des Respekts für den anderen, wer auch immer er sein mag, großgeschrieben werden. Mein ganzes Leben als Mensch, Fußballer oder Trainer war von der Sorge um das Teilen und den Respekt vor anderen geprägt“, beteuerte er.

Der PSG-Coach betonte: „Ich kann nicht akzeptieren, dass mein Name und meine Familie auf diese Weise beschmutzt werden. Ich habe daher Anzeige erstattet und vertraue auf die Justiz.“ Ferner kündigte er an, keine weiteren Fragen zu diesem Thema zu beantworten, um die rechtlichen Instanzen in Ruhe arbeiten lassen zu können.

Unterstützung von PSG

PSG sicherte seinem Trainer Unterstützung zu. „Der Verein unterstützt Christophe Galtier und möchte, dass die Wahrheit durch die Justiz ermittelt wird“, teilte Kommunikationsdirektor Julien Maynard mit.

In der von RMC Sport veröffentlichten Mail enthüllte Fournier demnach ein Gespräch mit Galtier, in dem der heutige PSG-Trainer angeblich gesagt haben soll, dass es „nicht so viele Schwarze und Muslime“ in der Mannschaft geben dürfe.