PSG-Coach Galtier von Rassismus-Vorwürfen „schockiert“

Galtier wies jeglichen Hang zu Fremdenfeindlichkeit zurück und beschrieb sich am Freitag auf der Spieltagspressekonferenz als "schwer schockiert" von der Entwicklung. "Es verletzt mich zutiefst, dass solche Aussagen mir zugeschrieben und in unverantwortlicher Weise veröffentlicht worden sind", betonte der 56-Jährige. PSG sicherte Galtier durch einen Sprecher "Unterstützung" zu: "Der Klub wünscht sich, dass die Justiz die Wahrheit herausfindet."

Galtier steht seit mehreren Tagen unter Druck. Medien hatte eine mutmaßlich von Nizzas Ex-Direktor Julien Fournier stammende Email an Vertreter des Klubbesitzers INEOS veröffentlicht, in der Galtier diskriminieren Kommentare zugeschrieben werden.

"Er antwortete", hieß es in der Mitteilung offenbar über den Coach, "dass ich die Realität in der Stadt berücksichtigen müsse und wir tatsächlich nicht so viele Schwarze und Muslime im Team haben könnten." Außerdem soll Galtier hinsichtlich Nizzas Kaderplanung erklärt haben, "dass er die Anzahl muslimischer Spieler so weit wie möglich begrenzen wollte".