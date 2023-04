VfL Bochum nach Keeper-Eklat: Riemann bleibt im Tor

Kopf an Kopf! Riemann gerät mit Fans aneinander

Das gab Trainer Thomas Letsch am Freitag vor dem Punktspiel am Sonntag (17.30 Uhr) bei Union Berlin bekannt.

Riemann hatte sich nach der Heimniederlage am Ostersonntag eine heftige Auseinandersetzung mit einem Anhänger auf der Tribüne geliefert. Dieser hatte offenbar den Schlussmann beleidigt.

„Manuel macht einen sehr guten Eindruck. Er hat aufgrund der Situation nach dem Spiel die Schlagzeilen bestimmt. Wir stehen hinter ihm. Kritik ist okay, damit müssen wir umgehen, aber man kann nicht körperlich und verbal so angegangen werden“, sagte Letsch am Freitag.