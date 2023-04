Monte Carlo: Struffs Siegeszug endet gegen Rublew

Der Siegeszug von Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) beim ATP-Masters in Monte Carlo ist beendet. Der Qualifikant verlor am Freitag das Viertelfinale gegen den Russen Andrei Rublew 1:6, 6:7 (5:7) und schied damit als letzter Deutscher aus.

Tags zuvor war Topspieler Alexander Zverev in drei Sätzen an Rublews Landsmann Daniil Medwedew gescheitert.

Struff fand gegen Rublew erst im zweiten Satz ins Match. Sein verlorenes Aufschlagspiel holte sich der 32-Jährige sofort zurück - trotz anschließender 5:4-Führung reichte es am Ende jedoch nicht zur nächsten Überraschung. Nach 1:39 Stunden verwandelte der an Nummer fünf gesetzte Russe im Tie-Break seinen zweiten Matchball.

Nächster Dämpfer für Nadal

Rafael Nadal fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin , der Spanier gab am Freitag auch seinen Verzicht für das ATP-Turnier in Barcelona in der kommenden Woche bekannt.

Auch sein Landsmann Carlos Alcaraz sagte wegen einer in Miami erlittenen Verletzung an der linken Hand und Problemen an der Wirbelsäule seine Teilnahme in Monte Carlo ab.